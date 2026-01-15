ATELIER POUR ENFANT DE PEINTURES D’ASSIETTES Carbonne

ATELIER POUR ENFANT DE PEINTURES D'ASSIETTES

ATELIER POUR ENFANT DE PEINTURES D’ASSIETTES Carbonne samedi 21 février 2026.

ATELIER POUR ENFANT DE PEINTURES D’ASSIETTES

ATELIER TERRE DE CARBONNE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :
2026-02-21

Venez peindre votre assiette unique avec vos enfants à Carbonne !
Organisé par l’Atelier Terre de Carbonne.   .

ATELIER TERRE DE CARBONNE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie   atelier.terre.carbonne2024@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and paint your own unique plate with your kids in Carbonne!

L’événement ATELIER POUR ENFANT DE PEINTURES D’ASSIETTES Carbonne a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE