Atelier pour enfant découvre ton propre pouvoir magique Pont-Croix

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Des sorcières d’aujourd’hui vivent leur première grande aventure. Et toi quel est ton pouvoir magique ? Une fois ton pouvoir trouvé, à toi d’imaginer et d’écrire l’aventure qui l’accompagne. Atelier d’écriture animé par Anne-Fleur Multon, dès 7 ans, sur inscription.
Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
