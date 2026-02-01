Atelier pour enfant découvre ton propre pouvoir magique Pont-Croix

Atelier pour enfant découvre ton propre pouvoir magique

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère

2026-02-27 10:00:00

2026-02-27

2026-02-27

Des sorcières d’aujourd’hui vivent leur première grande aventure. Et toi quel est ton pouvoir magique ? Une fois ton pouvoir trouvé, à toi d’imaginer et d’écrire l’aventure qui l’accompagne. Atelier d’écriture animé par Anne-Fleur Multon, dès 7 ans, sur inscription.

Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix

