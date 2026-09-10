Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Atelier pour enfant « Halloween » à l’atelier OMAO

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Atelier modelage enfants spécial Halloween : « photophore citrouille »: un atelier autour du thème d’Halloween pour façonner une décoration en céramique inspirée de la célèbre citrouille. (30€)

Dès 6 ans .

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 20 19 10 omao.ceramique@gmail.com

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English :

Special Halloween Pottery Workshop for Kids: « Pumpkin Lantern »: a Halloween-themed workshop where participants will create a ceramic decoration inspired by the famous pumpkin. (30?)%A0

L’événement Atelier pour enfant « Halloween » à l’atelier OMAO Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65