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Atelier pour enfant « Halloween » à l’atelier OMAO BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

mercredi 28 octobre 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
19 rue de la République
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
30 30 Tarif enfant

Bagnères-de-Bigorre

Atelier pour enfant « Halloween » à l’atelier OMAO

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Atelier modelage enfants spécial Halloween : « photophore citrouille »: un atelier autour du thème d’Halloween pour façonner une décoration en céramique inspirée de la célèbre citrouille. (30€) 
Dès 6 ans   .

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 20 19 10  omao.ceramique@gmail.com

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English :

Special Halloween Pottery Workshop for Kids: « Pumpkin Lantern »: a Halloween-themed workshop where participants will create a ceramic decoration inspired by the famous pumpkin. (30?)%A0

L’événement Atelier pour enfant « Halloween » à l’atelier OMAO Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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