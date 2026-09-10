Atelier pour enfant « Halloween » à l’atelier OMAO BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
mercredi 28 octobre 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Atelier pour enfant « Halloween » à l’atelier OMAO
BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 15:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Atelier modelage enfants spécial Halloween : « photophore citrouille »: un atelier autour du thème d’Halloween pour façonner une décoration en céramique inspirée de la célèbre citrouille. (30€)
Dès 6 ans .
BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 20 19 10 omao.ceramique@gmail.com
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English :
Special Halloween Pottery Workshop for Kids: « Pumpkin Lantern »: a Halloween-themed workshop where participants will create a ceramic decoration inspired by the famous pumpkin. (30?)%A0
L’événement Atelier pour enfant « Halloween » à l’atelier OMAO Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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