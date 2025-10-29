Atelier pour enfant Halloween « Chat noir et autres décos » Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier pour enfant Halloween « Chat noir et autres décos » Maison des Métiers d’Art Douains mercredi 29 octobre 2025.

Atelier pour enfant Halloween « Chat noir et autres décos »

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-10-29 16:30:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

McArthurGlen Paris-Giverny et La boutique GVRNY vous proposent cet Atelier avec la réalisation de décorations pour Halloween.

Participez gratuitement à cet atelier et repartez avec vos créations…

Public À partir de 6 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

