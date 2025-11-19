Atelier pour enfant Magnet jardinière Maison des Métiers d’Art Douains
Atelier pour enfant Magnet jardinière
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Début : 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-11-19 15:30:00
2025-11-19
McArthurGlen Paris-Giverny et La boutique GVRNY vous proposent cet Atelier avec la réalisation d’un magnet jardinière
Participez gratuitement à cet atelier et repartez avec vos créations…
Public À partir de 6 ans .
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
English : Atelier pour enfant Magnet jardinière
