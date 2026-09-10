Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Atelier pour enfant « masque du monde » à l’atelier OMAO

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Modelage enfants à l’atelier OMAO: « masque du monde »: un atelier pour créer un masque inspiré des traditions et cultures du monde, tout en laissant libre court à leur imagination

Dès 6 ans .

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 20 19 10 omao.ceramique@gmail.com

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English :

Children’s Craft Workshop at the OMAO: « Mask of the World »: a workshop where children can create a mask inspired by traditions and cultures from around the world, while giving free rein to their imagination

L’événement Atelier pour enfant « masque du monde » à l’atelier OMAO Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65