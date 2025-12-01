Atelier pour enfant Paquets surprises invités Maison des Métiers d’Art Douains
Atelier pour enfant Paquets surprises invités Maison des Métiers d’Art Douains mercredi 10 décembre 2025.
Atelier pour enfant Paquets surprises invités
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 16:00:00
fin : 2025-12-10 17:30:00
Date(s) :
2025-12-10
McArthurGlen Paris-Giverny et La boutique GVRNY vous proposent deux ateliers avec la réalisation de Paquets surprises invités
Participez gratuitement à cet atelier et repartez avec vos créations…
Public À partir de 6 ans .
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
