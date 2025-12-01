Atelier pour enfant Paquets surprises invités Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier pour enfant Paquets surprises invités

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-12-10 16:00:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

2025-12-10

McArthurGlen Paris-Giverny et La boutique GVRNY vous proposent deux ateliers avec la réalisation de Paquets surprises invités

Participez gratuitement à cet atelier et repartez avec vos créations…

Public À partir de 6 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

