Atelier pour enfant Sur le métal (bijoux) Boutique La Verrière Nevers

La bijoutière d’art, Desmée propose des ateliers bijouterie pour enfants (6 à 11 ans), ateliers ludiques pour s’initier au travail du métal.

Les enfants découvriront différents effets de matière à travers des techniques comme le martelage et le poinçonnage et bien d’autres surprises créatives !

Une belle occasion de développer leur imagination tout en créant un véritable bijou à 14h30 mercredi 11 et 18 février.

Tarif 15€ par enfant.

Réservations

• Sur le site internet www.desmee.fr ou directement à la boutique 38 rue François Mitterrand à Nevers.

Les places sont limitées — pensez à réserver à l’avance ! .

Boutique La Verrière 38 Rue François Mitterrand Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@desmee.fr

