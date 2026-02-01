Atelier pour enfant Sur le métal (bijoux) Boutique La Verrière Nevers
Atelier pour enfant Sur le métal (bijoux) Boutique La Verrière Nevers mercredi 18 février 2026.
Atelier pour enfant Sur le métal (bijoux)
Boutique La Verrière 38 Rue François Mitterrand Nevers Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 15:30:00
2026-02-18
La bijoutière d’art, Desmée propose des ateliers bijouterie pour enfants (6 à 11 ans), ateliers ludiques pour s’initier au travail du métal.
Les enfants découvriront différents effets de matière à travers des techniques comme le martelage et le poinçonnage et bien d’autres surprises créatives !
Une belle occasion de développer leur imagination tout en créant un véritable bijou à 14h30 mercredi 11 et 18 février.
Tarif 15€ par enfant.
Réservations
• Sur le site internet www.desmee.fr ou directement à la boutique 38 rue François Mitterrand à Nevers.
Les places sont limitées — pensez à réserver à l’avance ! .
Boutique La Verrière 38 Rue François Mitterrand Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@desmee.fr
