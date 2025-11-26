Atelier pour enfants céramique

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Atelier de céramique avec Sylvie Bertou pour les enfants à partir de 6 ans

Aidés par la céramiste Sylvie Bertou, les enfants réaliseront une création originale.

Dès 6 ans.

Inscriptions à partir du 17/11. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

Ceramics workshop with Sylvie Bertou for children aged 6 and over

German :

Keramikworkshop mit Sylvie Bertou für Kinder ab 6 Jahren

Italiano :

Laboratorio di ceramica con Sylvie Bertou per bambini dai 6 anni in su

Espanol :

Taller de cerámica con Sylvie Bertou para niños a partir de 6 años

L’événement Atelier pour enfants céramique Sélestat a été mis à jour le 2025-10-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme