Atelier pour enfants céramique Sélestat
Atelier pour enfants céramique Sélestat mercredi 26 novembre 2025.
Atelier pour enfants céramique
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-26 10:00:00
fin : 2025-11-26 12:00:00
2025-11-26
Atelier de céramique avec Sylvie Bertou pour les enfants à partir de 6 ans
Aidés par la céramiste Sylvie Bertou, les enfants réaliseront une création originale.
Dès 6 ans.
Dès 6 ans.
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
English :
Ceramics workshop with Sylvie Bertou for children aged 6 and over
German :
Keramikworkshop mit Sylvie Bertou für Kinder ab 6 Jahren
Italiano :
Laboratorio di ceramica con Sylvie Bertou per bambini dai 6 anni in su
Espanol :
Taller de cerámica con Sylvie Bertou para niños a partir de 6 años
