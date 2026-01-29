Atelier pour enfants céramique Sélestat
Atelier pour enfants céramique Sélestat samedi 28 mars 2026.
Atelier pour enfants céramique
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Atelier de céramique avec Sylvie Bertou pour les enfants à partir de 6 ans
Aidés par la céramiste Sylvie Bertou, les enfants réaliseront une création originale.
Dès 6 ans.
Les pièces demandent un temps de séchage de 3 jours minimum dans un four spécial. Les oeuvres seront donc à récupérer plus tard. 0 .
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
English :
Ceramics workshop with Sylvie Bertou for children aged 6 and over
