Atelier pour enfants céramique

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Atelier de céramique avec Sylvie Bertou pour les enfants à partir de 6 ans

Aidés par la céramiste Sylvie Bertou, les enfants réaliseront une création originale.

Dès 6 ans.

Les pièces demandent un temps de séchage de 3 jours minimum dans un four spécial. Les oeuvres seront donc à récupérer plus tard. 0 .

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ceramics workshop with Sylvie Bertou for children aged 6 and over

L’événement Atelier pour enfants céramique Sélestat a été mis à jour le 2026-01-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme