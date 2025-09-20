Atelier pour enfants de découverte de la collégiale Saint-Lazare d’Avallon Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Avallon

Atelier pour enfants de découverte de la collégiale Saint-Lazare d’Avallon Samedi 20 septembre, 11h00 Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Yonne

Participation libre pour contribuer à la restauration et la valorisation de cet édifice majeur (avec reçu fiscal).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants ont invités à participer à un atelier sur la base d’un livret-jeux réalisé par l’Association Avallon Patrimoines (rébus, coloriage, bande dessinnée, cherchez l’intrus, mots fléchés, etc.).

L’occasion pour les parents de profiter des visites libres ou guidées de la collégiale Saint-Lazare d’Avallon en toute tranquillité.

Collégiale Saint-Lazare d’Avallon 11 rue Bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté La collégiale Saint-Lazare est située à Avallon en Bourgogne, entre Vézelay et Montréal, avec qui elle présente des liens architecturaux. Son architecture est romane et son portail date du XIIe siècle. L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1840 et a fait l’objet de restaurations par Viollet le Duc. Une nouvelle restauration portant sur la chapelle du Sacré-Cœur et ses remarquables peintures murales devrait s’achever à l’automne 2025. Parkings sur la place ou en centre-ville.

