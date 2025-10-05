Atelier pour enfants La constance de l’arbre Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Atelier pour enfants La constance de l’arbre Musée Crozatier Le Puy-en-Velay dimanche 5 octobre 2025.
Atelier pour enfants La constance de l’arbre
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Lors de cet atelier, les enfants sont invités à comprendre les cernes de l’arbre puis d’en faire des empreintes à la manière de l’artiste Bryan Nash Gill. Inscription obligatoire au stand. Par le service Patrimoine de l’Agglomération du Puy-en-Velay.
.
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40
English :
In this workshop, children are invited to understand the tree rings, and then make prints in the style of artist Bryan Nash Gill. Registration required. By the Heritage Department of the Puy-en-Velay Conurbation.
German :
In diesem Workshop werden die Kinder eingeladen, die Ringe des Baumes zu verstehen und dann nach dem Vorbild des Künstlers Bryan Nash Gill Abdrücke davon zu machen. Eine Anmeldung am Stand ist erforderlich. Von der Abteilung für Kulturerbe der Agglomeration Le Puy-en-Velay.
Italiano :
Durante questo laboratorio, i bambini saranno invitati a comprendere gli anelli degli alberi e poi a realizzare stampe nello stile dell’artista Bryan Nash Gill. Iscrizione obbligatoria presso lo stand. A cura del Dipartimento del Patrimonio dell’agglomerato di Le Puy-en-Velay.
Espanol :
Durante este taller, se invitará a los niños a comprender los anillos de los árboles y, a continuación, a realizar grabados al estilo del artista Bryan Nash Gill. Inscripción obligatoria en el stand. A cargo del Departamento de Patrimonio de la aglomeración de Le Puy-en-Velay.
L’événement Atelier pour enfants La constance de l’arbre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay