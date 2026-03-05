Atelier pour enfants le Musée des Couleurs

Musée Saint-Dizier Haute-Marne

2026-03-26

2026-03-26

2026-03-26

À travers cet atelier ludique et artistique, les enfants sont invités à explorer l'univers des couleurs et leurs pouvoirs d'expression. Grâce à une valise des couleurs , des œuvres du musée numérique Micro-Folie et une chasse sensorielle pleine de surprises, ils découvriront comment chaque teinte peut évoquer une émotion ou une sensation. Place ensuite à la création collage, empreintes, peinture… .

Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

L'événement Atelier pour enfants le Musée des Couleurs Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne