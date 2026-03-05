Atelier pour enfants le Musée des Couleurs Saint-Dizier
Atelier pour enfants le Musée des Couleurs Saint-Dizier jeudi 26 mars 2026.
Atelier pour enfants le Musée des Couleurs
Musée Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-03-26
Tout public
À travers cet atelier ludique et artistique, les enfants sont invités à explorer l’univers des couleurs et leurs pouvoirs d’expression. Grâce à une valise des couleurs , des œuvres du musée numérique Micro-Folie et une chasse sensorielle pleine de surprises, ils découvriront comment chaque teinte peut évoquer une émotion ou une sensation. Place ensuite à la création collage, empreintes, peinture… .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 1325073150
