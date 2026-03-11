Atelier pour enfants Les secrets de la forêt Seignosse
Atelier pour enfants Les secrets de la forêt Seignosse mercredi 22 avril 2026.
Atelier pour enfants Les secrets de la forêt
En forêt au départ du sentier rose Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Atelier nature Les secrets de la forêt
Pendant 1h30, enfants, parents et grands-parents (de 5 à 99 ans) partent à la découverte des secrets des arbres à travers des mini-défis d’observation, des expériences sensorielles et des moments de connexion simples et accessibles à tous.
Atelier nature Les secrets de la forêt
Et si la forêt devenait un terrain d’exploration pour petits et grands ?
Marie, fondatrice de Terra Atlaya, praticienne en Sylvothérapie, vous invite à vivre un atelier sensoriel et ludique au cœur de la forêt landaise.
Pendant 1h30, enfants, parents et grands-parents (de 5 à 99 ans) partent à la découverte des secrets des arbres à travers des mini-défis d’observation, des expériences sensorielles et des moments de connexion simples et accessibles à tous.
Au programme
Explorer les textures et les odeurs de la forêt
️ Découvrir le souffle des arbres
Partager un moment de calme et de présence en famille.
De 15h à 16h30.
A partir de 5 ans.
Tarifs 18€ par enfant, participation gratuite pour les adultes accompagnants.
RDV au départ du sentier rose.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .
En forêt au départ du sentier rose Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier pour enfants Les secrets de la forêt
Nature workshop: Secrets of the forest
For 1h30, children, parents and grandparents (aged 5 to 99) discover the secrets of the trees through mini-observation challenges, sensory experiences and simple moments of connection accessible to all.
L’événement Atelier pour enfants Les secrets de la forêt Seignosse a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Seignosse