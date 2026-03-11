Atelier pour enfants Les secrets de la forêt Seignosse

Atelier pour enfants Les secrets de la forêt

Atelier nature Les secrets de la forêt

Et si la forêt devenait un terrain d’exploration pour petits et grands ?

Marie, fondatrice de Terra Atlaya, praticienne en Sylvothérapie, vous invite à vivre un atelier sensoriel et ludique au cœur de la forêt landaise.

Pendant 1h30, enfants, parents et grands-parents (de 5 à 99 ans) partent à la découverte des secrets des arbres à travers des mini-défis d’observation, des expériences sensorielles et des moments de connexion simples et accessibles à tous.

Au programme

Explorer les textures et les odeurs de la forêt

️ Découvrir le souffle des arbres

Partager un moment de calme et de présence en famille.

De 15h à 16h30.

A partir de 5 ans.

Tarifs 18€ par enfant, participation gratuite pour les adultes accompagnants.

RDV au départ du sentier rose.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

English : Atelier pour enfants Les secrets de la forêt

Nature workshop: Secrets of the forest

For 1h30, children, parents and grandparents (aged 5 to 99) discover the secrets of the trees through mini-observation challenges, sensory experiences and simple moments of connection accessible to all.

