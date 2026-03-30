Atelier pour enfants Mochis Cambo-les-Bains
Atelier pour enfants Mochis Cambo-les-Bains mercredi 8 avril 2026.
Atelier pour enfants Mochis
13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Atelier convivial et ludique adapté à un public amateur et confirmé. Réservé aux enfants de 6 à 17 ans.
Apprends à faire de délicieux mochis à la main et apporte les chez toi !
Pour une démarche plus écoresponsable, je t’invite à venir avec tes récipients vides.
Tout le matériel est fourni sur place.
Merci de préciser s’il y a des allergies éventuelles.
6 places disponibles.
Merci d’arriver 10 minutes avant l’atelier. .
13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 86 36
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English : Atelier pour enfants Mochis
L’événement Atelier pour enfants Mochis Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cambo les Bains
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