Atelier pour enfants Mochis

13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Atelier convivial et ludique adapté à un public amateur et confirmé. Réservé aux enfants de 6 à 17 ans.

Apprends à faire de délicieux mochis à la main et apporte les chez toi !

Pour une démarche plus écoresponsable, je t’invite à venir avec tes récipients vides.

Tout le matériel est fourni sur place.

Merci de préciser s’il y a des allergies éventuelles.

6 places disponibles.

Merci d’arriver 10 minutes avant l’atelier. .

13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 86 36

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English : Atelier pour enfants Mochis

L’événement Atelier pour enfants Mochis Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cambo les Bains