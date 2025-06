Atelier pour enfants Quizz numérique Châteauroux 9 juillet 2025 15:45

La bibliothèque Saint-Jean vous propose un atelier numérique pour enfants pour un après-midi ludique.

Prévoir un ordinateur, une tablette ou un téléphone, en fonction de l’atelier.

Quiz numérique

Qui sera le champion junior du numérique ?

Pensez-vous tout savoir sur Internet, les réseaux sociaux et les technologies d’aujourd’hui ?

L’univers du numérique et ses règles sont vastes, donc pour le savoir, venez tester vos connaissances sur un quiz fun et interactif !

A partir de 9 ans. Sur réservation. .

31 Rue Eugène Delacroix

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

The Saint-Jean library offers a digital workshop for children for a fun afternoon.

German :

Die Bibliothek Saint-Jean bietet Ihnen einen digitalen Workshop für Kinder für einen spielerischen Nachmittag an.

Italiano :

La biblioteca di Saint-Jean propone un laboratorio digitale per bambini per un pomeriggio divertente.

Espanol :

La biblioteca de Saint-Jean propone a los niños un taller digital para pasar una tarde divertida.

