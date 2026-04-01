Atelier pour enfants “Reliure de carnets” Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic

Le Croisic

Atelier pour enfants “Reliure de carnets”

Librairie Les Cerfs-Volants 15 rue de l’Eglise Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:30:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Atelier pour enfants “Reliure de carnets”, avec Véronique Derouin

Tarif 25 € A partir de 7 ans .

Librairie Les Cerfs-Volants 15 rue de l’Eglise Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 90 45 librairielescerfsvolants@gmail.com

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English :

L’événement Atelier pour enfants “Reliure de carnets” Le Croisic a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44