Atelier pour la semaine mondiale de l’allaitement maternel Maison des 1000 premiers jours des enfants du 20ème Paris mercredi 15 octobre 2025.

Deux infirmières puéricultrices vous proposent un temps d’échange convivial autour de l’allaitement, autour de vos questions et vos expériences. L’atelier s’adresse aux parents et futurs parents, avec ou sans les enfants.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit

Parents d’enfants de 0 à 2 ans.

Public adultes.

Maison des 1000 premiers jours des enfants du 20ème 9, passage des tourelles 75020 Paris

maison1000jours20@paris.fr