Atelier pour le parc éolien Abo Energy Salle des Chênes Couffé

Salle des Chênes 2 Avenue des Chênes Couffé Loire-Atlantique
Début : 2025-09-27 13:30:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Participez à un atelier pour le parc éolien des Hautes Landes
La société Abo Energy invite les Coufféens, ainsi que les Mésangéens, à un atelier sur le thème du paysage pour le réaménagement du parc des Hautes-Landes.
L’objectif de cet atelier est de présenter l’analyse paysagère de trois points de vue sur site et de recueillir des propositions de point de vue des participants.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire auprès de Quentin Millet quentin.millet@aboenergy.com . .
Salle des Chênes 2 Avenue des Chênes Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Take part in a workshop for the Hautes Landes wind farm
German :
Nehmen Sie an einem Workshop für den Windpark Hautes Landes teil
Italiano :
Partecipare a un workshop per il parco eolico delle Hautes Landes
Espanol :
Participe en un taller para el parque eólico de Hautes Landes
L’événement Atelier pour le parc éolien Abo Energy Couffé a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis