Atelier pour le parc éolien Abo Energy Salle des Chênes Couffé

Salle des Chênes 2 Avenue des Chênes Couffé Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 13:30:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Participez à un atelier pour le parc éolien des Hautes Landes

La société Abo Energy invite les Coufféens, ainsi que les Mésangéens, à un atelier sur le thème du paysage pour le réaménagement du parc des Hautes-Landes.

L’objectif de cet atelier est de présenter l’analyse paysagère de trois points de vue sur site et de recueillir des propositions de point de vue des participants.

Nombre de places limité. Inscription obligatoire auprès de Quentin Millet quentin.millet@aboenergy.com . .

English :

Take part in a workshop for the Hautes Landes wind farm

German :

Nehmen Sie an einem Workshop für den Windpark Hautes Landes teil

Italiano :

Partecipare a un workshop per il parco eolico delle Hautes Landes

Espanol :

Participe en un taller para el parque eólico de Hautes Landes

