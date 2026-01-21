Atelier pour les 6 à 12 ans A chacun sa place ! Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Atelier pour les 6 à 12 ans A chacun sa place !

Rendez vous au Musée de la Faïence et des Beaux Arts à NEVERS pour l’atelier pour les 6 à 12 ans A chacun sa place ! à 14h30 le samedi 9 février.

Oh la la quelle pagaille ! Le jury vient d’arriver au Salon avec la liste des œuvres choisies pour l’exposition. Les peintres sont tous là, et ils attendent le verdict…. Après avoir découvert l’exposition, nous jouerons les rôles des artistes peintres et des membres du jury… ça risque d’être agité ! Puis nous réaliserons notre propre exposition des peintures choisies, dans des maquettes, comme si nous étions au Salon.

Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice. Tarif 5 €, sur inscription culture.nevers.fr. Infos au 03.86.68.44.60 .

