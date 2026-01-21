Atelier pour les 6 à 12 ans C’est autorisé de copier ! Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Atelier pour les 6 à 12 ans C’est autorisé de copier !

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-16 16:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Rendez vous au Musée de la Faïence et des Beaux Arts à NEVERS pour l’atelier pour les 6 à 12 ans C’est autorisé de copier ! à 14h30 le lundi 16 février.

Il n’était pas rare que les peintres copient les œuvres d’autres artistes, cela faisait même partie de leur enseignement. Il y avait même des commandes officielles de copies, pour diffuser les œuvres. Se faire copier voulait donc dire que sa peinture était importante ! Le peintre Hector Hanoteau préférait enseigner en pleine nature. Mais lorsque le temps ne le permettait pas, ses élèves copiaient ses œuvres, au chaud dans l’atelier…

A ton tour, observe bien et essaie de retrouver les couleurs des peintures. Sur une reproduction en noir et blanc, mélange ta peinture et cherche à te rapprocher de la toile initiale !

Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice. Tarif 5 €, sur inscription culture.nevers.fr. Infos au 03.86.68.44.60 .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

