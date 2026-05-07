Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi Ville-Close Concarneau
Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi Ville-Close Concarneau mercredi 28 octobre 2026.
Concarneau
Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-28
A travers l’exposition 11h55 au beffroi , les enfants explorent cet édifice emblématique dans ses dimensions historiques et symboliques.
En atelier, ils réalisent une carte postale avec le beffroi et repartent avec un souvenir de leur passage dans la Ville-Close.
Inscription à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine .
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi
L’événement Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- 11h55 au Beffroi Ville-Close Concarneau 13 mai 2026
- Spring Festival Stang Ar Lin Concarneau 13 mai 2026
- Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 13 mai 2026
- Festival de la Baie Le Poteau Vert Concarneau 15 mai 2026
- Les Clés de la Ville-Close Ville-Close Concarneau 15 mai 2026