Atelier pour les adultes « Les différents outils pour la quête de l’or sur le terrain. », Muséum d’histoire naturelle, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Atelier pour les adultes « Les différents outils pour la quête de l’or sur le terrain. » Dimanche 20 septembre, 15h00 Muséum d’histoire naturelle Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez comment repérer les secteurs favorables à la présence d’or dans les rivières. À partir de cartes géologiques, de documents du BRGM et de témoignages d’orpailleurs amateurs, cet atelier montrera comment croiser les sources documentaires avec l’observation du terrain. L’analyse du contexte géologique et du fonctionnement d’un cours d’eau sera illustrée par des cas pratiques, notamment sur le gave de Pau.

Muséum d’histoire naturelle 5 rue jean rosch-vallon de salut, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562953935 https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/musees Maquette Géante de la Haute Bigorre : découverte du territoire avec animation audiovisuelle. Présentation des missions et collections d’herbiers du conservatoire Botanique Pyrénéen. Espace chauve-souris.

Il y a de multiples sources documentaires : cartes géologiques, documents du BRGM, témoignages d’amateurs orpailleurs. Sur le terrain, la différence se fait par l’observation fine du contexte d’une :…

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