Atelier pour les bébés : Les p’tites saisons par la Cie Héliotrope Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der La Porte du Der

Atelier pour les bébés : Les p’tites saisons par la Cie Héliotrope Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der La Porte du Der jeudi 2 octobre 2025.

Atelier pour les bébés : Les p’tites saisons par la Cie Héliotrope Jeudi 2 octobre, 10h00 Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T10:30:00

Fin : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T10:30:00

Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der 10 bis place de l’hôtel de ville 52220 Montier-en-der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est 03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/ [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

Les p’tites saisons ou l’alliance des instruments de musique, des marionnettes et de la vidéo. Les enfants seront invités à expérimenter par eux-mêmes . À partir de 3 mois. spectacle

Héliotrope