Atelier pour les enfants « Architecte, le métier de vos rêves ? » L’Alto Le Creusot

Atelier pour les enfants « Architecte, le métier de vos rêves ? » L’Alto Le Creusot dimanche 21 septembre 2025.

Atelier pour les enfants « Architecte, le métier de vos rêves ? » Dimanche 21 septembre, 10h30 L’Alto Saône-et-Loire

Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un responsable légal | Le nombre de places est limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants à partir de 8 ans pourront découvrir le métier d’architecte et les enjeux de cette discipline. Ils pourront ensuite s’essayer au dessin de plan, puis aller observer les bâtiments du centre-ville avec un œil nouveau, guidés par un architecte.

L’Alto 5 avenue François Mitterrand, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants à partir de 8 ans pourront découvrir le métier d’architecte et les enjeux de cette discipline. Ils pourront ensuite s’essayer au de du…

Photo libre de droits