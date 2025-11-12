Atelier pour les enfants avec Myriam Bahègne découverte chants du monde Médiathèque municipale de St-Aigulin Saint-Aigulin

Atelier pour les enfants avec Myriam Bahègne découverte chants du monde

Médiathèque municipale de St-Aigulin 1 place Jules Ferry Saint-Aigulin Charente-Maritime

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12 16:30:00

2025-11-12

Dans le cadre du programme Musiques au programme , découverte de chants du monde , sur inscription

+33 5 46 04 35 78 mediatheque.staigulin@gmail.com

English :

As part of the Musiques au programme program, discovery of songs from around the world, registration required

German :

Im Rahmen des Programms Musiques au programme , Entdeckung von Liedern aus der Welt , mit Anmeldung

Italiano :

Nell’ambito del programma Musiques au programme , scoprite le canzoni di tutto il mondo

Espanol :

En el marco del programa Musiques au programme , descubra canciones de todo el mundo

