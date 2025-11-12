Atelier pour les enfants avec Myriam Bahègne découverte chants du monde Médiathèque municipale de St-Aigulin Saint-Aigulin
Atelier pour les enfants avec Myriam Bahègne découverte chants du monde Médiathèque municipale de St-Aigulin Saint-Aigulin mercredi 12 novembre 2025.
Atelier pour les enfants avec Myriam Bahègne découverte chants du monde
Médiathèque municipale de St-Aigulin 1 place Jules Ferry Saint-Aigulin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 14:30:00
fin : 2025-11-12 16:30:00
Date(s) :
2025-11-12
Dans le cadre du programme Musiques au programme , découverte de chants du monde , sur inscription
.
Médiathèque municipale de St-Aigulin 1 place Jules Ferry Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 35 78 mediatheque.staigulin@gmail.com
English :
As part of the Musiques au programme program, discovery of songs from around the world, registration required
German :
Im Rahmen des Programms Musiques au programme , Entdeckung von Liedern aus der Welt , mit Anmeldung
Italiano :
Nell’ambito del programma Musiques au programme , scoprite le canzoni di tutto il mondo
Espanol :
En el marco del programa Musiques au programme , descubra canciones de todo el mundo
L’événement Atelier pour les enfants avec Myriam Bahègne découverte chants du monde Saint-Aigulin a été mis à jour le 2025-11-07 par Offices de Tourisme de Jonzac