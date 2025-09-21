Atelier pour les enfants « La grande histoire de l’architecture » L’Alto Le Creusot

Atelier pour les enfants « La grande histoire de l’architecture » Dimanche 21 septembre, 10h30 L’Alto Saône-et-Loire

Les enfants doivent être impérativement accompagnés d’un responsable légal | Le nombre de places est limité.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une guide-conférencière racontera l’histoire de l’architecture aux enfants de 3 à 7 ans. Ils auront l’occasion de manipuler différents matériaux de construction avant d’aller observer quelques bâtiments en ville.

L’Alto 5 avenue François Mitterrand, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

