Atelier pour les enfants Loisirs créatifs autour de la pierre Festival Pierre et arts Rue de l’Église Arudy mercredi 17 septembre 2025.
Rue de l’Église Halle aux fromages Arudy Pyrénées-Atlantiques
Ateliers destinés aux enfants peinture rupestre, création de collier, dessins, coloriages, jeu de piste. .
Rue de l’Église Halle aux fromages Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 07 50 pyrene.64260@laposte.net
