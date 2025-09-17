Atelier pour les enfants Loisirs créatifs autour de la pierre Festival Pierre et arts Rue de l’Église Arudy

Atelier pour les enfants Loisirs créatifs autour de la pierre Festival Pierre et arts Rue de l’Église Arudy mercredi 17 septembre 2025.

Atelier pour les enfants Loisirs créatifs autour de la pierre Festival Pierre et arts

Rue de l’Église Halle aux fromages Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Ateliers destinés aux enfants peinture rupestre, création de collier, dessins, coloriages, jeu de piste. .

Rue de l’Église Halle aux fromages Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 07 50 pyrene.64260@laposte.net

English : Atelier pour les enfants Loisirs créatifs autour de la pierre Festival Pierre et arts

German : Atelier pour les enfants Loisirs créatifs autour de la pierre Festival Pierre et arts

Italiano :

Espanol : Atelier pour les enfants Loisirs créatifs autour de la pierre Festival Pierre et arts

L’événement Atelier pour les enfants Loisirs créatifs autour de la pierre Festival Pierre et arts Arudy a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées