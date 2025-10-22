Atelier pour les familles autour des valeurs de l’émir Abdelkader Amboise

Atelier pour les familles autour des valeurs de l’émir Abdelkader

5 Rue François 1er Amboise

Gratuit

Début : Mercredi 2025-10-22 16:00:00

Le mercredi 22 octobre se tiendra un atelier animé par Nadia Metidji Sidhoum autour des valeurs d’e l’emir Abdelkader.

Cet atelier intergénérationnel a pour objectif de valoriser les valeurs universelles incarnées par l’émir Abdelkader, à Amboise et ailleurs, en temps de guerre et en temps de paix, favoriser les échanges entre les générations autour de la mémoire et des valeurs universelles, et valoriser la ville d’Amboise comme lieu d’un dialogue interculturel inédit et précurseur au XIXe siècle.

Il est animé par Nadia Metidji Sidhoum, géographe, urbaniste et animatrice de discussions à visée philosophique dans les écoles et d’ateliers d’écriture.

Pour les familles et enfants à partir de 7 ans. .

5 Rue François 1er Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 42

English : Workshop for families on the values of Emir Abdelkader

On Wednesday 22nd October, Nadia Metidji Sidhoum will lead a workshop on Abdelkader’s values at the Amboise Museum of Art and History.

German :

Am Mittwoch, den 22. Oktober, findet im Musée d’art et d’histoire d’Amboise ein von Nadia Metidji Sidhoum geleiteter Workshop zu den Werten Abd el-Kaders statt.

Italiano :

Mercoledì 22 ottobre, Nadia Metidji Sidhoum condurrà un workshop sui valori di Abdelkader presso il Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise.

Espanol : Taller para familias sobre los valores del emir Abdelkader

El miércoles 22 de octubre tendrá lugar un taller impartido por Nadia Metidji Sidhoum sobre los valores de Abdelkader, en el Museo de Arte e Historia de Amboise.

