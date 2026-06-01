Atelier pour les familles « Quand nous avons allumé le monde : la domestication du feu dans la préhistoire ». 13 juin, 10:30, Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Atelier pour les familles « Quand nous avons allumé le monde : la domestication du feu dans la préhistoire ». 13 juin, 10:30 Samedi 13 juin, 10h30 Museo Arqueológico Nacional

Entrée gratuite sur réservation. Capacité : 24 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Samedi 13 juin, 10h30.

Cet atelier explore l’une des étapes fondamentales de l’histoire humaine : le contrôle du feu.

À travers une introduction audiovisuelle et une pratique expérimentale, les participants réfléchiront sur l’importance de la maîtrise de l’énergie pour la survie, l’adaptation et le développement culturel dans la Préhistoire.

L’atelier combine démonstrations, manipulation de répliques et expérimentation directe avec des techniques historiques d’obtention, conservation et transport du feu

Durée approximative : 2 h

Âge recommandé : à partir de 8 ans

Museo Arqueológico Nacional Calle Serrano, 13. 28001, Ma Madrid 28001 Salamanca Communauté de Madrid +34 91 577 79 12 https://www.man.es/man/home.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/20260612-14-jea/20260612-13-14-jea-talleres-familias.html »}]

JEA

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