Atelier pour les femmes enceintes MON POST-PARTUM Plonéour-Lanvern

Atelier pour les femmes enceintes MON POST-PARTUM Plonéour-Lanvern vendredi 24 octobre 2025.

Atelier pour les femmes enceintes MON POST-PARTUM

23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

Date(s) :

2025-10-24

Un atelier de 2h sur le post-partum, pour les futures mamans. Le but ? Vous apporter des ressources pour aborder sereinement cette période de grand chamboulement.

Thème du jour Prendre soin de son corps en postpartum immédiat Périnée, césarienne, tranchées, lochies … les clefs pour soutenir la récupération physique dès la maternité.

Au programme de l’atelier

– respiration & périnée les hypopressifs

– déchirures, épisiotomie fabrication de serviettes cicatrisantes post-accouchement

–tranchées, lochies les plantes pour soutenir l’organisme

–alimentation post-accouchement les besoins nutritionnels

À la fin de l’atelier, nous vous transmettrons un livret PDF avec des ressources pour aborder le mieux possible cette période de post-partum lectures, coordonnées utiles, recettes, etc.

Ces ateliers sont co-animés par Clémentine Corjon de La Maison Douce (haptothérapeute et professeure de yoga spécialisée en périnatalité) et Pauline Bonte (Naturopathe spécialisée en santé féminine et professeure de yoga).

Coût de l’atelier 38€ (que vous veniez seule ou accompagnée d’un proche). Le paiement se fera sur place, par chèques ou espèces.

Lieu Le cours a lieu au sein de l’association Les Mères Veillent , dans le tiers-lieu Kermaria (Plonéour-Lanvern).

Un lieu convivial et chaleureux, dédié au bien-être et à la beauté des femmes (mais les hommes sont évidemment les bienvenus).

Accès poussez le portillon blanc de la rue Renée Le Berre, et suivez les panneaux Les Mères Veillent . Entrez dans le café associatif nous vous y accueillerons.

Parking vous pouvez vous garer sur le grand parking des halles Raphalen ou sur le parking de la rue Carn Guillernic. Les personnes à mobilité réduite peuvent se garer dans l’enceinte de Kermaria (accès par l’arrière, par l’impasse Renée Le Berre).

Informations et inscriptions auprès de

– Clémentine Corjon 07 86 82 76 85 contact@lamaisondouce-finistere.fr www.lamaisondouce-finistere.fr

– Pauline Bonte 06 35 24 71 81 contact@paulinebonte.fr www.paulinebonte.fr .

23 Rue René le Berre Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 35 24 71 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier pour les femmes enceintes MON POST-PARTUM Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2025-10-15 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN