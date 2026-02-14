Atelier pour les nouveaux Président d’OEGC, UDOGEC 35, Rennes

Atelier pour les nouveaux Président d’OEGC Samedi 7 mars, 09h30 UDOGEC 35 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Découvrez le rôle et le fonctionnement de l’OGEC et de l’UDOGEC lors d’une rencontre dédiée aux nouveaux Présidents.

UDOGEC 35 51 rue de Brest 3500 rennes Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

JustineAUDO