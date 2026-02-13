Atelier pour les nouveaux Président d’OEGC, UDOGEC 35, Rennes
Atelier pour les nouveaux Président d’OEGC, UDOGEC 35, Rennes samedi 11 avril 2026.
Atelier pour les nouveaux Président d’OEGC Samedi 11 avril, 09h30 UDOGEC 35 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T09:30:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T09:30:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00
Découvrez le rôle et le fonctionnement de l’OGEC et de l’UDOGEC lors d’une rencontre dédiée aux nouveaux Présidents.
UDOGEC 35 51 rue de Brest 3500 rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.udogec35.org/evenement/ateliers-pour-les-nouveaux-presidents-ogec-7-mars-ou-11-avril-2026/ »}]
Découvrez le rôle et le fonctionnement de l’OGEC et de l’UDOGEC lors d’une rencontre dédiée aux nouveaux Présidents. OGEC UDOGEC
JustineAUDO