Atelier pour les professionnels du territoire Communauté de communes Pontchâteau

Professionnels du tourisme et commerçants, vous avez besoin de gagner du temps et de créer des visuels percutants pour votre communication ?

La CCI Nantes St-Nazaire et la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois vous accompagnent dans le développement de votre activité et proposent un rendez-vous clé pour vous.

Participez à un atelier, animé par un conseiller numérique de la CCI Nantes St-Nazaire, pour découvrir comment l’IA peut transformer votre manière de concevoir des visuels.

Au programme

les avantages et les limites de l’IA pour la génération de visuels,

le prompt la clé pour générer un visuel efficace et attractif,

démonstration de 3 à 4 outils de création d’images dont CANVA, avec idées concrètes d’intégration dans vos supports de communication (réseaux sociaux, flyers, présentations commerciales…),

échanges et conseils personnalisés avec Cindy SCHWARTZ, conseillère CCI Nantes St-Nazaire.



Informations pratiques

Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois 2 rue des Châtaigniers, Pontchâteau

