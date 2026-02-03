Atelier pour les tout-petits L’abbaye idéale Rue de l’Abbatiale Cluny

Atelier pour les tout-petits L’abbaye idéale

Rue de l’Abbatiale Musée d’art et d’archéologie de Cluny Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15 16:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Faites découvrir à vos enfants, les premières notions de l’architecture en s’amusant ! À l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, retrouvez notre atelier pensé pour les petites mains et les grandes idées En s’inspirant du monument et grâce à différents jeux de construction, ils réalisent leur construction idéale et deviennent de véritables petits architectes.

Pour les 3-6 ans Durée 1h30 En français

Merci de vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement | Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte | Événement non accessible aux personnes à mobilité réduite | Billets non remboursables (sauf annulation de notre part). .

Rue de l’Abbatiale Musée d’art et d’archéologie de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier pour les tout-petits L’abbaye idéale

L’événement Atelier pour les tout-petits L’abbaye idéale Cluny a été mis à jour le 2026-02-03 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)