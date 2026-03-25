ATELIER POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS

34 Avenue de Toulouse Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 09:00:00

fin : 2026-05-04 11:45:00

Date(s) :

2026-05-04

Vous attendez un bébé ou vous êtes jeune parent ? La Communauté de Communes du Volvestre vous propose un atelier gratuit à Carbonne pour vous accompagner dans votre rôle de parent.

Atelier proposé par la Communauté de communes du Volvestre. .

34 Avenue de Toulouse Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 80 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you expecting a baby or are you a new parent? The Communauté de Communes du Volvestre offers you a free workshop in Carbonne to help you in your role as a parent.

L’événement ATELIER POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Carbonne a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE