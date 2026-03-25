ATELIER POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Carbonne
ATELIER POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Carbonne lundi 4 mai 2026.
ATELIER POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS
34 Avenue de Toulouse Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:00:00
fin : 2026-05-04 11:45:00
Date(s) :
2026-05-04
Vous attendez un bébé ou vous êtes jeune parent ? La Communauté de Communes du Volvestre vous propose un atelier gratuit à Carbonne pour vous accompagner dans votre rôle de parent.
Atelier proposé par la Communauté de communes du Volvestre. .
34 Avenue de Toulouse Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 80 77
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English :
Are you expecting a baby or are you a new parent? The Communauté de Communes du Volvestre offers you a free workshop in Carbonne to help you in your role as a parent.
L’événement ATELIER POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Carbonne a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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