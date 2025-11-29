Atelier pour préparer Noël Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Atelier pour préparer Noël

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Viens fabriquer ta guirlande lumineuse de Noël pour décorer ta chambre aux couleurs de la fête travail du papier, découpage, pliage, collage etc.

Inscriptions & renseignements: sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Dès 7 ans. Sur inscription. .

+33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

