Atelier pour tous : croquis du bâtiment-musée Musée Soulages Rodez

Gratuit. Sans réservation. Activité en continu. Les enfants doivent être accompagnés.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Atelier pour tous : initiation aux arts plastiques

Dimanche 21 septembre, de 14h30 à 17h30, profitez d’une expérience artistique autour de l’architecture du musée Soulages.

Munissez-vous du matériel mis à disposition (planches à dessin, feuilles) et choisissez votre point d’observation — en extérieur, dans le parc ou à l’atelier — pour croquer les lignes et les volumes de ce bâtiment singulier.

Exprimez ensuite la texture et les nuances de l’acier Corten, en explorant notamment la technique du brou de noix, chère à Pierre Soulages.

Atelier en accès libre avec le billet « Journées européennes du patrimoine ».

Musée Soulages Avenue Victor Hugo, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 33565738260 https://musee-soulages-rodez.fr Le musée abrite la plus importante collection au monde d’œuvres du peintre et graveur Pierre Soulages (1919-2022), né à Rodez : des œuvres de jeunesse, des peintures sur toile, des peintures sur papier, dont les précieux brous de noix, l’ensemble des estampes, les bronzes, le vase de Sèvres et les travaux préparatoires aux vitraux de Conques.

En 2020 puis en 2023, le musée s’est enrichi de dons d’importance : il offre désormais un panorama de 1934, premières œuvres figuratives, jusqu’à la dernière œuvre peinte par l’artiste le 15 mai 2022.

Le musée est également doté d’une vaste salle d’exposition temporaire conçu pour accueillir des événements de portée internationale et nationale

Dessiné et conçu par les architectes Catalans RCR Arquitectes (Prix Pritzker 2017), résolument de son temps, le bâtiment se déploie sur plus de 6 000m².

©Musée soulages