Atelier pour tous dès 5 ans avec l’artiste Laëtitia Devernay Sainte-Sigolène

Atelier pour tous dès 5 ans avec l’artiste Laëtitia Devernay
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 15:30:00
2025-10-29
Venez découvrir l’univers artistique de l’auteure-illustratrice Laëtitia Devernay.
Un atelier créatif en duo (parent/enfant) à ne pas manquer !
Sur inscription
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@sainte-sigolene.fr
English :
Come and discover the artistic world of author-illustrator Laëtitia Devernay.
A creative duo workshop (parent/child) not to be missed!
Registration required
German :
Entdecken Sie die künstlerische Welt der Autorin und Illustratorin Laëtitia Devernay.
Ein kreativer Workshop zu zweit (Eltern/Kind), den Sie nicht verpassen sollten!
Auf Anmeldung
Italiano :
Venite a scoprire il mondo artistico dell’autrice e illustratrice Laëtitia Devernay.
Un laboratorio creativo in coppia (genitore/bambino) da non perdere!
Registrazione obbligatoria
Espanol :
Venga a descubrir el universo artístico de la autora e ilustradora Laëtitia Devernay.
Un taller creativo a dúo (padres/hijos) que no se puede perder
Inscripción obligatoria
