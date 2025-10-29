Atelier pour tous dès 5 ans avec l’artiste Laëtitia Devernay Sainte-Sigolène

Atelier pour tous dès 5 ans avec l’artiste Laëtitia Devernay

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 15:30:00

2025-10-29

Venez découvrir l’univers artistique de l’auteure-illustratrice Laëtitia Devernay.

Un atelier créatif en duo (parent/enfant) à ne pas manquer !

Sur inscription

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@sainte-sigolene.fr

English :

Come and discover the artistic world of author-illustrator Laëtitia Devernay.

A creative duo workshop (parent/child) not to be missed!

Registration required

German :

Entdecken Sie die künstlerische Welt der Autorin und Illustratorin Laëtitia Devernay.

Ein kreativer Workshop zu zweit (Eltern/Kind), den Sie nicht verpassen sollten!

Auf Anmeldung

Italiano :

Venite a scoprire il mondo artistico dell’autrice e illustratrice Laëtitia Devernay.

Un laboratorio creativo in coppia (genitore/bambino) da non perdere!

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Venga a descubrir el universo artístico de la autora e ilustradora Laëtitia Devernay.

Un taller creativo a dúo (padres/hijos) que no se puede perder

Inscripción obligatoria

