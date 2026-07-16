Atelier pour tous, Médiathèque municipale Rama Msa, Mamoudzou

Informations pratiques

Atelier pour tous 2 et 3 octobre Médiathèque municipale Rama Msa Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T08:00:00+02:00 – 2026-10-02T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Médiathèque Rama M’SA – Passamaïnty

Située au cœur de Passamaïnty, la médiathèque Rama M’SA est un lieu de culture, de découverte et de partage ouvert à tous. Elle met à disposition des livres, magazines et ressources numériques pour les enfants, les jeunes et les adultes. Tout au long de l’année, elle propose également des animations, des ateliers, des séances de lecture, des projections et des activités culturelles favorisant l’accès à la connaissance et le vivre-ensemble.

Un espace convivial pour lire, apprendre, se former et s’évader. ✨

Médiathèque municipale Rama Msa 4 allee des verts Passamainty Mamoudzou 97605 Mayotte Mayotte +262665169 http://https:/www.mamoudzou.yt Médiathèque Rama M’SA – Passamaïnty

Située au cœur de Passamaïnty, la médiathèque Rama M’SA est un lieu de culture, de découverte et de partage ouvert à tous. Elle met à disposition des livres, magazines et ressources numériques pour les enfants, les jeunes et les adultes. Tout au long de l’année, elle propose également des animations, des ateliers, des séances de lecture, des projections et des activités culturelles favorisant l’accès à la connaissance et le vivre-ensemble.

Un espace convivial pour lire, apprendre, se former et s’évader. ✨

Biblis en folie 2026

©madi fatima