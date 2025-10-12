Atelier pour tous Mon initiale à l’aquarelle Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Atelier pour tous Mon initiale à l’aquarelle Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon dimanche 12 octobre 2025.

Atelier pour tous Mon initiale à l’aquarelle

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Découvrons deux outils très utiles à l’aquarelle le masking tape et la gomme à masquer pour créer notre initiale sur un fond floral. Après avoir découvert les collections impressionnistes et ses paysages fleuris, nous laisserons notre imagination vagabonder pour créer un fond des plus bucoliques. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

English : Atelier pour tous Mon initiale à l’aquarelle

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier pour tous Mon initiale à l’aquarelle Vernon a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération