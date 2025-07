Atelier pour tous « Rendez-vous en Terre Néolithique » Place Christian Bonnet Carnac

Atelier pour tous « Rendez-vous en Terre Néolithique » Place Christian Bonnet Carnac mardi 15 juillet 2025.

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire de Carnac Carnac Morbihan

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-08-05

2025-07-15 2025-07-22 2025-08-05 2025-08-12

Le matin, visitez le musée de Préhistoire et ses collections en céramique puis fabriquez un pot en argile. L’après-midi, au Centre des Monuments Nationaux, visitez les alignements et expérimentez les techniques de déplacement de blocs en pierre pendant la cuisson de votre création du matin. Atelier à partir de 7 ans. Réservation sur le site www.menhirs-carnac.fr

Conseils Prévoir des vêtements adaptés pour l’atelier poterie et des chaussures fermées pour la visite des alignements. .

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire de Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 22 06

