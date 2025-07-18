Atelier pour tout petits et histoires

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23 10:30:00

fin : 2026-04-23 11:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Un moment ludique et convivial pour les enfants de 1 an à 3 ans autour de contes et d’histoires pour les faire rêver.

Offrez à votre tout-petit un moment d’éveil complet une histoire, des jeux de doigts et un espace de motricité pour apprendre en bougeant et en s’amusant.

Pour les enfants de 1 à 3 ans. 0 .

41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun, friendly time for children aged 1 to 3, with tales and stories to keep them dreaming.

L’événement Atelier pour tout petits et histoires Lapoutroie a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg