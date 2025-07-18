Atelier pour tout petits et histoires Lapoutroie
Atelier pour tout petits et histoires Lapoutroie jeudi 23 avril 2026.
Atelier pour tout petits et histoires
41 rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-23 10:30:00
fin : 2026-04-23 11:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Un moment ludique et convivial pour les enfants de 1 an à 3 ans autour de contes et d’histoires pour les faire rêver.
Offrez à votre tout-petit un moment d’éveil complet une histoire, des jeux de doigts et un espace de motricité pour apprendre en bougeant et en s’amusant.
Pour les enfants de 1 à 3 ans. 0 .
41 rue du Général Dufieux Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 59 78 mediatheque@lapoutroie.fr
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English :
A fun, friendly time for children aged 1 to 3, with tales and stories to keep them dreaming.
L’événement Atelier pour tout petits et histoires Lapoutroie a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg