Atelier Pourquoi mon père ne m’a pas appris l’arabe ? Ferrières Martigues

Atelier Pourquoi mon père ne m’a pas appris l’arabe ?

Mercredi 26 novembre 2025 de 18h à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-26 18:00:00

fin : 2025-11-26 20:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Atelier de théâtre autour du spectacle Pourquoi mon père ne ‘ma pas appris l’arabe ? .

Un atelier pour faire naître la fiction à partir de l’intime. En apportant un objet, une photo ou quelques lignes personnelles, vous nourrirez une création collective où les récits individuels, portés sur scène, trouveront une résonance nouvelle et universelle. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Workshop Why didn’t my father teach me Arabic?

German :

Workshop Warum hat mein Vater mir kein Arabisch beigebracht?

Italiano :

Laboratorio teatrale basato sullo spettacolo Perché mio padre non mi ha insegnato l’arabo?

Espanol :

Taller ¿Por qué mi padre no me enseñó árabe?

L’événement Atelier Pourquoi mon père ne m’a pas appris l’arabe ? Martigues a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de Martigues