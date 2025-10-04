Atelier « Poussières d’étoiles » Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Atelier « Poussières d’étoiles » Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 4 octobre 2025.

De la poussière, oui ! Mais d’étoiles !

Quels mystères cachent ces roches venues de l’Espace ? Quand se sont-elles formées ? Comment les reconnaître ? Leur chute a-t-elle la même incidence sur la Terre que sur Mercure par exemple ? Les enfants manipulent, observent ces cailloux venus d’ailleurs pour en percer tous les secrets.

avec l’Association Les Savants Fous

Dans le cadre de L’Automne de la Science, Viens percer les mystères de l’espace à la bibliothèque Diderot!

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscriptions à compter du 13 septembre 2025

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.

Date(s) : 2025-10-04T10:30:00+02:00_2025-10-04T12:00:00+02:00

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris