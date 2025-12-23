ATELIER PRANAYAMA

4 rue du Lavoir Langogne Lozère

Tarif : 45 – 45 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Au fur et à mesure de la pratique, les corps subtil et physique s’unissent dans le souffle. Alors s’obtient l’état de yoga dans lequel seule l’écoute tactile subsiste… Proposé par l’association Corps Y Cosmos.

Demi-journée 45 €/pers. ; journée 80 €/pers.

Sur réservation Corinne Vadrot 06 80 99 55 25 corpsycosmos@gmail.com

Au fur et à mesure de la pratique, les corps subtil et physique s’unissent dans le souffle. Alors s’obtient l’état de yoga dans lequel seule l’écoute tactile subsiste… Proposé par l’association Corps Y Cosmos.

Demi-journée 45 €/pers. ; journée 80 €/pers.

Sur réservation Corinne Vadrot 06 80 99 55 25 corpsycosmos@gmail.com .

4 rue du Lavoir Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 80 99 55 25 corpsycosmos@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As practice progresses, the subtle and physical bodies unite in the breath. The result is a state of yoga in which only tactile listening remains? Offered by the association Corps Y Cosmos.

Half-day 45 ?/pers.; full day 80 ?/pers.

By appointment Corinne Vadrot 06 80 99 55 25 corpsycosmos@gmail.com

L’événement ATELIER PRANAYAMA Langogne a été mis à jour le 2025-12-19 par 48-OT Langogne