Atelier pratique à la Ferme pédagogique René-Binet dans le 18e Jardin René Binet PARIS mercredi 8 octobre 2025.

Mercredi 8 et mardi 21 octobre : « D’où vient la laine »

Atelier pratique –La tonte annuelle des moutons a eu lien en avril. Nous vous invitons à venir travailler la laine issue de celle-ci, pour créer votre fil

De 14h à 17h [Libre et en continu]

La ferme urbaine pédagogique : outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine.

Le mardi 21 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/jardin-rene-binet-2685