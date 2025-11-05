Atelier pratique à la Ferme pédagogique René-Binet dans le 18e Jardin René Binet PARIS

Atelier pratique à la Ferme pédagogique René-Binet dans le 18e Jardin René Binet PARIS mercredi 5 novembre 2025.

Mercredi 5 et 26 novembre : Défi cantine



Atelier pratique –Venez découvrir, de manière ludique, les fruits et légumes de saison.Testez vos connaissances sur les fruits et légumes d’été.

De 14h à 17h [Libre et en continu]

La ferme urbaine pédagogique : outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 05 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/jardin-rene-binet-2685 https://www.facebook.com/La-Ferme-de-Paris https://www.facebook.com/La-Ferme-de-Paris