Atelier “Pratique de l’archéologie”, Sites antiques, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

Atelier “Pratique de l’archéologie” 19 et 20 septembre Sites antiques Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Endossez les habits de l’archéologue, procédez vous-mêmes à une véritable fouille archéologique et exhumez des vestiges avec Caroline Lefebvre (Arama/Inrap) et Léa Dolcerocca (Arama/Inrap).

Tout public, familles, dès 6 ans.

Rendez-vous devant l’entrée du musée Théo Desplan sur le site de Puymin pour être orienté vers le lieu de l’activité.

Sites antiques 14 Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490365048 https://www.provenceromaine.com/sites-archeologiques Au sud du site se trouvent les vestiges gallo-romains proches de la villa au Dauphin, avec des restes de bâtiments s’échelonnant de l’époque augustéenne au IVe siècle après J.-C., comprenant notamment un petit établissement thermal à abside, ainsi qu’un ensemble plus vaste du premier siècle, occulté ensuite par la villa au Dauphin.

Au nord, plusieurs îlots d’habitation sont séparés par une rue de 5,60m de large. Les vestiges les plus importants se trouvent au sud, avec la maison dite de l’Éphèbe, organisée autour d’une grande cour intérieure, donnant sur une salle ornée d’un tapis de mosaïque géométrique remontant au Ie siècle. A l’ouest, une maison plus réduite possède une cour à impluvium. Une partie de la maison est occupée par des boutiques donnant sur la rue.

Endossez les habits de l’archéologue, procédez vous-mêmes à une véritable fouille archéologique et exhumez des vestiges avec Caroline Lefebvre (Arama/Inrap) et Léa Dolcerocca (Arama/Inrap).

© Ville de Vaison-la-Romaine